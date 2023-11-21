CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Hazine'nin faiz ödemeleri arttı

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Hazine'nin bu yılın ilk 10 aylık döneminde iç ve dış borçları için yaptığı faiz ödemelerinin arttığını belirtti. Arpacı, 2023 ve 2024 yıllarında faiz ödemelerinin daha da yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Hazine'nin, bu yılın ilk 10 aylık döneminde iç ve dış borçları için bütçeden yaptığı faiz ödemeleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,4 oranında artarak 537,6 milyar liraya kadar yükseldi. 2023 yılının tamamında bütçeden yapılacak faiz ödemelerinin 646 milyar liraya ulaşması; 2024 yılının tamamında ise bu yıla göre, yüzde 94 oranında artarak 1 trilyon 254 milyar lirayı bulması bekleniyor" dedi.

CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı, Hazine'nin faiz ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Arpacı'nın açıklaması şöyle:

"AKP'NİN FAİZİ DÜŞÜRME MACERASI, TÜRKİYE'YE PAHALIYA PATLADI"

"AKP'nin faizi düşürme macerası, Türkiye'ye pahalıya patladı. Bu süreç sadece enflasyonun ve tüm faiz oranlarının patlamasıyla değil, başta devlet olmak üzere tüm kesimlerin faiz yükünün de birkaç kat artmasıyla sonuçlandı. İktidarın, tam tersi yapılması gerekirken faiz oranlarını indirtmeye başladığı 2021 yılında, bütçeden yapılan faiz ödemeleri 180 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Faiz oranları düştüğü için bu rakamın da ilerleyen yıllarda düşeceği ileri sürülüyordu. Ancak, döviz cinsinden borçlar, enflasyona endeksli borçlanmalar ve değişken faizli borçlanmalar yüzünden faiz yükü hızla arttı ve 2022 yılında 310 milyar liraya çıktı.

"BÜTÇEDEN YAPILACAK FAİZ ÖDEMELERİNİN 2024 YILININ TAMAMINDA 1 TRİLYON 254 MİLYAR LİRAYI BULMASI BEKLENİYOR"

Hazinenin, bu yılın ilk 10 aylık döneminde iç ve dış borçları için bütçeden yaptığı faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 100,4 oranında artarak 537,6 milyar liraya kadar yükseldi. 2023 yılının tamamında bütçeden yapılacak faiz ödemelerinin 646 milyar liraya ulaşması; 2024 yılının tamamında ise bu yıla göre, yüzde 94 oranında artarak 1 trilyon 254 milyar lirayı bulması bekleniyor."