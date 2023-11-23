CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Narenciye Üreticilerinin Desteklenmesini İstedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, narenciye üreticilerinin ihracat yasağı nedeniyle ciddi sorun yaşadığını belirterek, bu kesimin desteklenmesini istedi. Sarıbal, narenciye üreticilerine destek verilmesi çağrısında bulunarak, okullara, kuruluşlara ve yoksul halka narenciye dağıtılmasını önerdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, narenciye üreticilerinin ihracat yasağı nedeniyle ciddi sorun yaşadığını belirterek, bu kesimin desteklenmesini istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 pandemisi sonrasında iktidarın narenciyenin de aralarında bulunduğu birçok alanda ihracat yasağı getirdiğini anımsattı.

İspanya, Mısır ve İtalya'nın Türkiye'nin boşalttığı bütün pazarlara girdiğini ifade eden Sarıbal, "O gün ihracat alanlarımızı kaybettik, bugün ihracat yapamıyoruz diye ciddi anlamda narenciye sorunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin bu yıl 7 milyon ton narenciye üretimi olduğunu anlatan Sarıbal, "15 günde bu narenciye dalından indirilemezse gelecek sene ürün olmayacak, çiftçi sürekli ağaç keserek bu üretimden vazgeçecek." görüşünü savundu.

Sarıbal, narenciye üreticilerinin ton başına 2 bin 250 lira ihracat desteği talebi olduğunu hatırlatarak, "Bu destek nakit olarak da verilmesin, o ihracatçıların devlete borcu varsa o borçtan düşürülsün." dedi.

Narenciye üreticilerine destek verilmesi çağrısında bulunan Sarıbal, okullara, kuruluşlara ve yoksul halka narenciye dağıtılmasını önerdi.