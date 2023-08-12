CHP Milletvekili Gürer: İcra dosyaları artıyor, yoksulluk yaygınlaşıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, derinleşen ekonomik krizin etkisinin icra dosyalarının artışıyla gözler önüne serildiğini belirtti. Gürer, vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu ve yoksulluğun daha da yaygınlaşacağını ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; "Bir ayda 900 bin yakın yeni dosya işleme alındı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyon 781 bini bulmuş durumda. Bu yıl içinde 8 milyon 708 bin yeni dosya da işleme alınmış. Bu süreç böyle devam ettiğinde yoksulluk daha da yaygınlaşacak, vatandaşlar daha çok borçlanacak, borçlanma icra dosyalarını artıracak, icra dosyaları icrayı kapıya getirip vatandaşın geçim sıkıntısın katlanmasının yanı sıra elindeki tarlasını, evini veya evinin içindeki malzemesinin de elinden gitmesine neden olacak. Siyasi iktidarın yanlış yönetimlerinin acı faturasını vatandaş ödüyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamayla derinleşen ekonomik krizin etkisinin icra dosyalarının artışıyla gözler önüne serildiğini belirtti. Gürer, vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Ekonomik kriz icrada dosya sayısını artırıyor. Bir ayda 900 bin yakın yeni dosya işleme alındı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyon 781 bini bulmuş durumda. Bu yıl içinde 8 milyon 708 bin yeni dosya da işleme alınmış. Borcunu ödeyemediği için yasal takibe intikal kişi sayısı 118 bini bulmuş. Vatandaşın banklara borcu da 2 trilyon 307 milyon liraya dayanmış durumda. 854 milyar lira bireysel kredi kartı kartı borcu var. Bir azınlık zenginleşirken, geniş kesimler fakirleşiyor. İşçisi, çiftçisi, esnafı, emeklisi, dar gelirlisi sorunları katlarken bankaların yılın ilk 6 ayındaki karı 250 milyara erişmiş durumda. Bu süreç içinde emekli, açlık sınırı altında geçinmeye çalışıyor. İşçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin, her kesimin sorunları artıyor.

"ÜRETİM MALİYETİ ARTINCA RAFTAKİ FİYAT ARTIYOR"

Mevsiminde olmamıza rağmen sebzenin, meyvenin fiyatları da düşmüyor. Doğal olarak mazota gelen zam, nakliye fiyatlarını artırıyor. Neredeyse üretim fiyatı kadar nakliye fiyatı da ürünlere biniyor. Yılbaşında üre gübre 9 bin 450 liradan tonu satılırken bugün 14 bin 500 liraya ulaşmış. Aynı şekilde dap gübre de 9 bin 50 liradan tonu verilirken, bugün 19 bin 800 liraya çıkmış durumda. Hayvancılıkta yem fiyatları sürekli artıyor, ahır giderleri artıyor. Çiftçinin mazotu, gübresi, ilacı, tohumu, traktör giderleri, biçerdöver giderleri, tarla kirası, işçilik giderleri artıyor. Öyle olunca üretim maliyeti artıyor. Üretim maliyeti artınca da raftaki fiyatı artıyor. Bu süreç devam ettiği sürece yurttaşların uygun fiyata ürün alma şansları da ortadan kalkıyor. Tarımda planlama olmadığından öngörü eksikliğinin yanı sıra tarıma verilmesi gereken destekler de verilmediği için vatandaş daha pahalıya ürün almak zorunda kalıyor. Örneğin mazotta ÖTV, KDV kaldırılsa; tohumda, ilaçta, gübrede çiftçi sübvanse edilse, daha uygun maliyetle ürünün yetiştirilmesi sağlansa raftaki fiyatın da dengelenmesi gerçekleşecek. Bu süreç böyle devam ettiğinde yoksulluk daha da yaygınlaşacak, vatandaşlar daha çok borçlanacak, borçlanma icra dosyalarını artıracak, icra dosyaları icrayı kapıya getirip vatandaşın geçim sıkıntısın katlanmasının yanı sıra elindeki tarlasını, evini veya evinin içindeki malzemesinin de elinden gitmesine neden olacak. Siyasi iktidarın yanlış yönetimlerinin acı faturasını vatandaş ödüyor."