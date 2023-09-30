CHP Milletvekili Ayhan Barut, Çukobirlik'in pamuk alım fiyatını eleştirdi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, geçen sene 21 lira olarak pamuk alım fiyatını açıklayan Çukobirlik'in mazottan gübreye, tohumdan zirai ilaca kadar tüm maliyetler katlanarak artarken bu sene pamuk alım fiyatını 18.5 lira olarak duyurmasına sert tepki gösterdi. Stratejik ürün pamukta çiftçilere yapılan haksızlığın artık son bulmasını isteyen Barut, "Bu rezalete son verin, açıklanan fiyatı revize edin. Üreticinin ocağını söndürmeyin" dedi.

Geçen yıl pamuk için 21 lira olarak alım fiyatı açıklayan Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarımsal Satış Kooperatifleri Birliği ( Çukobirlik ), bu sene 42 randıman bir kilogram kütlü pamuk alım fiyatını 18.5 lira olarak duyurdu.

Çukobirlik'in kararı üreticileri ve çiftçi örgütlerini ayağa kaldırdı. Ziraat mühendisi ve aynı zamanda çiftçi olan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da, açıklanan alım fiyatı kararını tepkiyle eleştirip düzeltilmesini istedi. Tarımsal üretimde mazottan gübreye, tohumdan zirai ilaca kadar tüm maliyetler katlanarak artarken Çukobirlik'in, geçen sene 21 lira olarak açıkladığı pamuğa bu sene 18.5 lira vermesini bugün yaptığı yazılı açıklama ile eleştiren Barut, "Bu rezalete denecek söz, bu iktidarın yaptıklarına diyecek kelime bulamıyoruz artık. Aklımızla alay etmeyin, daha fazla pamuk üreticisini mağdur etmeyin. Bu yanlıştan dönün, pamuk üreticisine nefes aldırın! En az 30 lira fiyat açıklayın" dedi.

"ÜRETİM SÜRSÜN, ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLSÜN"

Bereketli Çukurova topraklarında pamuğun 'Beyaz altın' olarak anıldığını ancak pamuk üreticilerinin kara talihinin değişmediğini anlatan Ayhan Barut'un açıklaması şöyle:

"Ülkemiz ve dünya için stratejik bir ürün olan pamuk 30'dan fazla işkolunun ana hammaddesidir. Böylesine önemli bir tarımsal ürün olan pamuğa ve çiftçiye sahip çıkılmıyor ne yazık ki. Çiftçiye ve üretime destek verilmediği için pamuk ekim alanları ülkemizde ne acıdır ki sürekli azalıyor. Emeğiyle ürettiğinden kazanamayıp zarar eden çiftçi artık pamuk tarlalarından uzaklaşıyor, ekim yapmıyor. Ülkemizde 1998-1999 yıllarında 757 bin hektar pamuk ekim alanına sahiptik. Bugün ise 360-400 bin hektara kadar geriledi. Çiftçi ürününü maliyetin altında satmak zorunda bırakılıyor hep. Neden? Çünkü AKP iktidarı ürettirmek istemiyor. Herkes biliyor ki tarımda enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. Geçen yıl pamuk fiyatları piyasada 20 liraydı. Çukobirlik geçen sene 21 lira alım fiyatı açıklamıştı. Bugün piyasada pamuk fiyatları 17-18 lira seviyesinde. Bu sene 1 kilogram pamuk üretiminin maliyeti 25 lira. Çiftçiye en az 30 lira verilmeliydi. Ancak çiftçinin emeğini koruması gereken Çukobirlik, hızla işlevinden uzaklaştırılıp fonksiyonu yitirildiği için bugün acınası bir karara imza atıyor. Bunun ve yanlış politikaların sonunda AKP iktidarı ithalata yöneliyor. AKP'nin iktidar döneminde 28 milyar dolarlık pamuk ithalatı yapıldı. Her sene 2 milyar dolar para harcayarak 1 milyon tona yakın ithalat yapıyorlar. Eğer biz bu kadar önemi olan pamuğun üretimini arttırmak istiyorsak çiftçiye ve üretime sahip çıkmalıyız. Çukobirlik açıkladığı kararı revize etsin. Çiftçi pamukta 30 lira alım fiyatı istiyor. Piyasa fiyatı ile arada oluşan farkı destek olarak çiftçiye verin ki üretim sürsün, çiftçinin yüzü gülsün. Stratejik ürün pamuk üretimi yeterince desteklenirse, girdi maliyetleri düşürülüp üretici teşvik edilirse, istikrarlı bir yaklaşım sergilenirse hem pamuk ithalatçısı olmaktan ülkemiz kurtulur, hem çiftçimiz hem de sanayimiz kazançlı çıkar. Tarımsal üretimin, ulusal kalkınmanın ve ekonominin canlanması için bu çağrımıza yanıt verin."