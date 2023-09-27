CHP Milletvekili Ali Öztunç: Kur Artışı Ekonomiye 143 Milyar TL Yük Getiriyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kurdaki her 1 TL'lik artışın ekonomiye 143 milyar TL yük getireceğini belirterek, "Kur artmasa bile borç stoku yıl sonunda 7 trilyon lirayı aşacak. Baş ekonomistim diyen Erdoğan, yanlış politikalarla ekonomiyi uçurumun kenarına getirdi. Hazine'nin iç ve dış borç stoku, sadece ağustos ayında 57 milyar lira artarak 5 trilyon 880 milyar lirayla rekor bir düzeye yükseldi" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ağustos ayı itibarıyla iç ve dış borçların rekor düzeye yükselmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Hazine'nin iç ve dış borç stokunun, ağustosta 57 milyar lira artarak 5 trilyon 880 milyar liraya çıktığını kaydeden Öztunç, borç stokunun, vadesine kadar ödenecek olan faiz yükünün ise 48 milyar liralık artışla 4 trilyon 987 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Hazine'nin borç stokunun 2 trilyon 759 milyar liralık kısmını iç borçların, 3 trilyon 121 milyar liralık kısmını ise dış borçların oluşturduğunu belirten Öztunç'un yazılı açıklaması şöyle:

"DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇLAR AĞUSTOS SONU İTİBARIYLA 143,4 MİLYAR LİRALIK BİR BÜYÜKLÜK OLUŞTURUYOR"

"İç borç stokunun faiz yükü 3 trilyon 716 milyar lira ile borcun anaparasının yüzde 135'i kadar bir büyüklük oluşturuyor. Dış borç stokunun faiz yükü ise 1 trilyon 271 milyar lira olarak hesaplanıyor. Borç stokunun 3 trilyon 818 milyar liralık kısmı (yüzde 64,9'u) döviz cinsinden alınmış borçlardan kaynaklanıyor. Dış borç stokunun tümü, iç borç stokunun da yüzde 25,3'ü döviz cinsinden alınmış borçlardan oluşuyor. Döviz cinsinden borçlar Ağustos sonu itibariyle 143,4 milyar liralık bir büyüklük oluşturuyor. Baş ekonomistimiz, "Nas dedi, Yeni Ekonomik Model dedi, KKM dedi" ülkeyi borç batağına sürükledi. Artık baş ekonomistimizin faiz haram mı, yoksa helal mi artık karar vermesi lazım.

"DOLAR KURUNDA YAŞANABİLECEK HER BİR LİRALIK ARTIŞ, BORÇ STOKUNU 143 MİLYAR LİRA BÜYÜTÜYOR"

Devlet borç stokunun bu döviz yapısı nedeniyle çok büyük bir kur riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Dolar kurunda yaşanabilecek her bir liralık artış, borç stokunu 143 milyar lira büyütüyor. İç borç stoku hem kur hem de faiz riski taşıyor. Yüzde 25,3'ü dövizden oluşan iç bor stokunun yüzde 43'ü de değişken ve TÜFE'ye endeksli borçlardan oluşuyor. Enflasyon ve faiz oranlarının yükselmesi de stokun faiz yükünü önemli ölçüde büyütüyor. İç borç stokunun faiz yüzünün anaparayı aşması da stokun bu yapısından kaynaklanıyor.

OVP tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda kalan dört ayda bütçe 1,3 trilyon lira açık verecek. Bu açığın finansmanı için de Hazine'nin en az bu kadar net borçlanmaya gitmesi gerekecek. Yılın kalan döneminde döviz kurunun artmaması halinde bile borç stokunun yılsonunda 7 trilyon lirayı aşacak."