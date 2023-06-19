CHP Milletvekili Ağbaba: İşsizler İşsizlik Sigorta Fonu'na erişemiyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, işsizlik ödeneğinden yararlandırılan işsiz sayısının düştüğüne dikkat çekerek, "İşsizler İşsizlik Sigorta Fonu'na erişemiyor! İşsiz kalan işçiler gelir desteğinden mahrum kalıyor. Her 10 işsizin 6'sı işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Bu yıl ocak-mayıs arası dönemde fondan işsizlere ödenen miktar 8 milyar 432 milyon TL iken, işverenlere verilen destek 16 milyar 409 milyon TL oldu. Fondan işverenlere işsizlere göre iki kat daha fazla kaynak aktarılmış oldu. Ayrıca; bu yıl ocak-mayıs döneminde 697 bin 670 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvuruda bulunmasına rağmen işsizlik ödeneği bağlanan işsiz sayısı ise 312 bin 433'te kaldı" dedi.

Ağbaba, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda işsizlerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlandırılma sayılarındaki düşüşe dikkat çekti. Ağbaba'nın yaptığı paylaşım şöyle:

"İşsizler işsizlik sigorta fonuna erişemiyor! İşsiz kalan işçiler gelir desteğinden mahrum kalıyor. Her 10 işsizin 6'sı işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Bu yıl Ocak-Mayıs arası dönemde fondan işsizlere ödenen miktar 8 milyar 432 milyon TL iken, İşverenlere verilen destek 16 milyar 409 milyon TL oldu. Fondan işverenlere işsizlere göre iki kat daha fazla kaynak aktarılmış oldu. Ayrıca; bu yıl Ocak-Mayıs döneminde 697 bin 670 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvuruda bulunmasına rağmen işsizlik ödeneği bağlanan işsiz sayısı ise 312 bin 433'te kaldı."