CHP'li vekilin hesabına göre asgari ücretli aileler bayramı karşılayamıyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, asgari ücretli bir ailenin bayram alışverişi tutarını hesapladı ve bu tutarın 7 bin 628 lira olduğunu açıkladı. Akay, asgari ücretin bu tutarın karşılanması için yeterli olmadığını belirterek, asgari ücretli ailelerin bayramı sevinçle karşılayamayacaklarını söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay 5 kişilik bir ailenin bayram alışverişi tutarını hesapladı. Akay, "3 çocuk, anne ve babadan oluşan 5 kişilik bir çekirdek aileden bahsediyorum. Bayramla ilgili zaruri harcamalarının tutarı 7 bin 628 lira. Bütün bu asgari ücretle yaşayan halkımızın rahatlıkla bayramı karşılaması için mümkün değil. Asgari ücretliler bu bayramı gerçekten sevinçle karşılayamayacaklar, acıyla karşılayacaklar. Bu hayat standartlarında bu yaşam koşullarında aldıkları ücret bayramı rahat geçirmeleri için yeterli değil" dedi.

Asgari ücretli çekirdek bir ailenin zaruri bayram harcamalarını hesaplayan CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, şunları söyledi:

"ASGARİ ÜCRETLİLER BU BAYRAMI GERÇEKTEN SEVİNÇLE KARŞILAYAMAYACAKLAR"

"Asgari ücretliler bu bayramı gerçekten sevinçle karşılayamayacaklar, acıyla karşılayacaklar. Bu hayat standartlarında bu yaşam koşullarında aldıkları ücret bayramı rahat geçirmeleri için yeterli değil. Sadece mutfak harcamalarını ve bayramda zaruri giyim kuşamla ilgili harcamaların maliyetinin 7 bin 628 lira olduğunu hesapladık. 3 çocuk, anne ve babadan oluşan 5 kişilik bir çekirdek aileden bahsediyorum. Bayramla ilgili zaruri harcamalarının tutarı 7 bin 628 lira. Bütün bu asgari ücretle yaşayan halkımızın rahatlıkla bayramı karşılaması için mümkün değil. Acıyla ve hüzünle karşılama sebepleri de bu. Asgari ücret tespit yönetmeliğinin 4'üncü maddesinde asgari ücret şöyle tanımlanmış; bir işçinin bir günlük zaruri harcamalarının yani yeme, içme, konut, sağlık, ulaşım ve kültürle ilgili harcamalardan bahsediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da bu mümkün olmuyor.

"ASGARİ ÜCRETLİ NE EVİNİN KİRASINI ÖDEYEBİLİYOR NE FATURALARINI ÖDEYEBİLİYOR"

Asgari ücretli ne evinin kirasını ödeyebiliyor ne faturalarını ödeyebiliyor ne de rahat rahat bayramı karşılayacak şekliyle koltuğa yaslanıp çocuklarıyla beraber bayramı rahatça geçirebiliyor. Kaygı duyuyorlar. Eskiden bayramı sevinçle karşılarken şimdi hüzünle karşılamak zorunda kalıyorlar. Bu işin müsebbipleri de koltuklarında rahat rahat oturup bayramı huzur içinde geçirecekler."

Akay'ın 5 kişilik bir aile için hesapladığı bayram alışverişi listesi şöyle:

Mutfak :

Karışık Bayram Şekeri 1 Kg: 150 lira, 572 gr Bayram çikolatası: 290 lira, 1 Litre kolonya: 90 lira, 1 Kg fıstıklı baklava: 390 lira, su böreği 1 kg: 215 lira, elma 1 Kg: 25 lira, erik 1 Kg: 50 lira, armut 1 Kg: 30 lira kayısı 1 Kg: 25 lira, muz 1 Kg: 60 lira, Toplam: bin 325 lira

Giyim :

Baba : Gömlek: 350 lira, klasik ayakkabı: 600 lira, pantolon: 900 lira

Anne: Tunik: 400 lira, p antolon: 330 lira, a yakkabı: 350 lira

Çocuk 1: Tişört: 120 lira, pantolon: 280 lira, ç ocuk ayakkabı: 500 lira

Çocuk 2: Tişört: 120 lira, pantolon: 280 lira, ç ocuk ayakkabı: 500 lira

Yetişkin Çocuk: Gömlek: 374 lira, pantolon: 450 lira, s por ayakkabı: 749 lira

Toplam Harcama : 7 bin 628 lira