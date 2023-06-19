CHP'den asgari ücret açıklaması: En az 15 bin lira olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bütçe açığının hızla arttığını belirterek, "Bütçe Kanunu'nun bu yıl için öngördüğü açık 659 milyar TL. Ama gelir ve giderlerin ilk beş ayda geldiği seviyeyi geçtiğimiz yılın eğilimleriyle, yıl sonuna çektiğimizde 2023 sonunda bütçe açığı 1,5 trilyon lirayı aşıyor. Bütçe açığı iki kattan fazla artacak. Peki gelen ek yük nereden karşılanacak? Konuşan, açıklayan yok" dedi.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ilişkin soruya, "Değişimin kapsamına kurultay delegelerimiz yanıt verecek. Partimizde değişim istemek suç değildir. Genel Başkanımız da değişimin önünü açacağını defalarca söylemiştir" dedi.