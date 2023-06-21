CHP'li Köksal: Faiz kararıyla millete acı reçete çıkacak

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin eleştirilerde bulundu. Köksal, hükümetin seçim vaatlerini hatırlatarak, 'Yapılan tüm seçim giderlerinin, lüks harcamaların, örtülü ödeneğin maliyeti vatandaşın sırtına binecek görünüyor' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin, "Her seferinde vatandaşa sabır telkin edip, kemer sıkma politikasını vatandaşa yükleyen, ancak kendi lüks yaşamlarından taviz vermeyen, kendileri tasarrufta bulunmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Millete bir acı reçete çıkacak görünüyor" dedi.

CHP'li Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Köksal, ekonomiye ilişkin eleştiride bulunarak, "Seçimden öncesi uyardık. Dedik ki; 'Ülkenin ekonomisi uçuruma gidiyor. Sakın seçim ekonomisi uygulamayın.' Şimdi tek tek ortaya çıkıyor ki kamu kaynaklarını seçim harcamaları için finanse etmişler. Bakın İletişim Başkanlığı'na; bütçesinin yüzde 72'sini tüketmişler" ifadelerini kullandı.

"Önce 'faiz indirimi yapacağız' dediler. Sonra bir 'u' dönüşü yapıldı. 'Faiz yükselteceğiz' dediler. Yani her seferinde vatandaşa sabır telkin edip, kemer sıkma politikasını vatandaşa yükleyen, ancak kendi lüks yaşamlarından taviz vermeyen, kendileri tasarrufta bulunmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Millete bir acı reçete çıkacak görünüyor. Yapılan tüm seçim giderlerinin, lüks harcamaların, örtülü ödeneğin maliyeti vatandaşın sırtına binecek görünüyor."