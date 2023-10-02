CHP'li Dinçer: Ekonomik kriz nedeniyle kamu ihaleleri peş peşe iptal ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Sürekli artan kur ve enflasyon sonucu oluşan ekonomik kriz ortamında kamu ihaleleri de peş peşe iptal edilecek duruma geldi. Sadece 3 ayda 30'un üzerinde TOKİ ihalesi iptal edildi. AKP iktidarı ve Bakanlık o kadar öngörüsüz ki belirledikleri malzeme fiyatları piyasanın çok altında kaldı. Böylece müteahhit de inşaat yapmaktan kaçınır hale geldi" dedi. Dinçer; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, "2023 yılı içinde kaç ihale, 'İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması" ve 'Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin, Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle' iptal edilmiştir" diye sordu.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

TOKİ'nin son dönemde iptal edilen ihalelerini gündeme taşıyan Dinçer, "Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yaptığımız incelemeler sonucunda 2023 yılı içerisinde birçok ihalenin teklif verecek müteahhit olmadığından iptal edildiğini gördük. Okul, kamu hizmet binaları ve toplu konut gibi birçok hizmetin artan inşaat maliyetlerinden dolayı iptal edildiğini ve vatandaşın hizmetten yoksun bırakıldığını görüyoruz. AKP iktidarının ekonomi politikalarındaki öngörüsüzlükler ve yüksek enflasyon müteahhitlerin ihalelere girememesine yol açtı" eleştirisini yaptı.

"SADECE 3 AYDA 30'UN ÜZERİNDE TOKİ İHALESİ İPTAL EDİLDİ"

Temel inşaat malzemelerindeki fiyat artışına dikkat çeken CHP'li Dinçer, müteahhitlerin ihalelere katılmaktan çekindiğini ifade ederek, "Sürekli artan kur ve enflasyon sonucu oluşan ekonomik kriz ortamında kamu ihaleleri de peş peşe iptal edilecek duruma geldi. Sadece 3 ayda 30'un üzerinde TOKİ ihalesi iptal edildi. AKP iktidarı ve Bakanlık o kadar öngörüsüz ki belirledikleri malzeme fiyatları piyasanın çok altında kaldı. Böylece müteahhit de inşaat yapmaktan kaçınır hale geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri gibi kurumların ihalelerine kimse katılmaz hale geldi. Sadece geçtiğimiz yıldan bugüne dolar/TL kuru neredeyse 10 lira artmış durumda. Buna akaryakıt fiyatlarındaki artış da eklenince maliyetler tavan yapmıştır. AKP iktidarında müteahhitler de artık çivi çakamayacak duruma geldi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN NE KADAR BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZDE OLDUĞUNUN EN İYİ GÖSTERGESİ"

EKAP üzerinden alınan bilgilere göre Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi adı altında yapılacak ihalenin de teklif veren olmadığından iptal edildiğinin de altını çizen Dinçer, "Bakanlık daha kendi il binasını yaptıracak müteahhidi bile bulamıyor. Maliyetleri o kadar düşük tutuyorlar ki o fiyatlara inşaat yapamayacağını düşünen müteahhitler de ihaleye girmiyor. Sadece bu örnek dahi Türkiye'nin ne kadar büyük bir ekonomik krizde olduğunun en iyi göstergesidir" dedi.

"İPTAL EDİLEN İHALELERİN TOPLAM BEDELİ NE KADAR?"

Dinçer, Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"2023 yılı içinde kaç ihale, 'İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması' ve 'Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin, Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle' iptal edilmiştir? İptal edilen bu ihalelerin toplam bedeli ne kadardır? Yukarda bahsi geçen iptal edilen kamu ihalelerinin yeniden yapılarak hızlı bir şekilde gerekli kritik projelerin hayata geçirilmesi noktasında temel inşaat malzeme fiyatlarında güncelleme yapmayı düşünüyor musunuz?

İptal edilen kritik projelerin yeniden ihale edilmesi ve projelerin derhal başlatılması konusunda Bakanlık olarak ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Önümüzdeki yıl içerisinde toplu konut, okul, kamu hizmet binası, hastane, yol ve köprü gibi hizmetleri içeren kaç ihale yapılmasını öngörüyorsunuz? Bu ihaleler sonrasında, söz konusu projelerin ne kadarlık süre içerisinde bitirilmesini planlamaktasınız?"