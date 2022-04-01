CHP'li Akın'dan doğal gaz zammına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğal gaz zammına ilişkin, "Temel bir hak olan ısınma hakkı yapılan bu zamlarla tamamen lükse dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, BOTAŞ'ın 1 Nisan itibarıyla elektrik üretim santrallerinin tarifesine yüzde 44,30, sanayi tarifesine yüzde 50 ve konut tarifesine ise yüzde 35 oranında zam yaptığını belirtti.

1 Ocak'ta konut tarifesine yapılan yüzde 25 oranındaki zammın ardından bu yıl ikinci kez yapılan zamla konut tarifesindeki zam oranının yüzde 68,75'e yükseldiğini aktaran Akın, "Temel bir hak olan ısınma hakkı yapılan bu zamlarla tamamen lükse dönüşmüştür." değerlendirmesini yaptı.

İktidarın yaşanan uluslararası kriz ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı gerekçe göstererek doğal gaza art arda yüksek oranda zam yaptığını ifade eden Akın, Avrupa'da uluslararası piyasada fiyatların artmasına karşın hiçbir ülkenin vatandaşına bu oranda zam yapmadığını savundu.

Bugüne kadar konutlara yapılan zam en fazla yüzde 25 oranında sınırlı tutulurken, 1 Nisan itibarıyla yapılan yüzde 35 oranındaki zammın son dönemde konut tarifesine yapılan en büyük zammı oluşturduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"İktidarın yaptığı zamlar ramazan boyunca sofraların tadını kaçıracaktır. Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi henüz raflara yansımamışken doğal gaz tarifelerine yapılan fahiş zam iktidarın çelişkisini de ortaya koymaktadır. Zincir marketleri fırsatçılıkla suçlayan iktidar, uluslararası piyasalardaki artışı gerekçe göstererek asıl fırsatçılığı kendisi yapmaktadır. Vatandaşlarımız zaten ete, süte, şekere gelen zamlar nedeniyle ramazanda tenceresini nasıl dolduracağını bilemezken doğal gaza gelen yüzde 35 oranındaki zammın ardından tenceresini nasıl kaynatacağını kara kara düşünecektir."