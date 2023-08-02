CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'ten Hayat Pahalılığı ve Zamlarla İlgili Açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, hayat pahalılığı ve art arda gelen zamlarla ilgili açıklama yaparak, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve vatandaşların yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, hayat pahalılığı ve art arda gelen zamlarla ilgili "Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, bugünün dünden pahalı, yarından ucuz olduğu bir ekonomik kriz ortamında vatandaş yaşam mücadelesi veriyor. Asgari ücretin açıklandığı 20 Haziran tarihinde, benzin 24 lira iken bugün 36 lira. Motorinin fiyatı yeni zamla birlikte 37 liraya dayandı. Vatandaş zamlı maaşını daha alamadan zam pompaya yansıdı, pazara yansıdı, market rafına yansıdı, vergilere yansıdı" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, tüketim maddelerine gelen zamlarla ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Gökçek, şunları kaydetti:

"İSTANBUL'DA VATANDAŞLARIN YÜZDE 42'Sİ KIT KANAAT YAŞIYOR"

"Son güncel verilere göre açlık sınırı 11 bin 658 liraya, yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 liraya yükseldi. Asgari ücret açıklandığı 20 Haziran'dan bu yana eridi gitti. Asgari ücret açlık sınırında kaldığı gibi, bugün bir ailede iki kişi çalışsa bile yoksulluk sınırını aşamıyor. Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde yirmisinin yaşadığı İstanbul'da vatandaşların yüzde 42'si kıt kanaat geçiniyor ve yalnızca yüzde 46'sı kredi kartı borcunun tamamını ödeyebiliyor.

"AKP'NİN SEÇİM VAADİ ŞİMDİDEN HAYAL OLDU"

AKP'nin 2023 seçim bildirgesinde ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği çok net bir şekilde ifade edilmişti. Ama tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de ne yazık ki vatandaş enflasyonun altında ezile ezile bir hal oldu. Milletin boğazına giren kuru ekmeği bile çalan bir iktidar var karşımızda.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, bugünün dünden pahalı, yarından ucuz olduğu bir ekonomik kriz ortamında vatandaş yaşam mücadelesi veriyor. Asgari ücretin açıklandığı 20 Haziran tarihinde, benzin 24 lira iken bugün 36 lira. Motorinin fiyatı yeni zamla birlikte 37 liraya dayandı. Vatandaş zamlı maaşını daha alamadan zam pompaya yansıdı, pazara yansıdı, market rafına yansıdı, vergilere yansıdı."