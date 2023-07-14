CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Enflasyon Yeniden Hızlanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyonun önümüzdeki aydan itibaren TL'nin değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle yeniden hızlanacağını söyledi. Öztrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini eleştirerek, samimiyetsizlikle suçladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Enflasyon, son aylarda baz etkisiyle bir miktar düştü. Ama bu etki bitti. Önümüzdeki aydan itibaren TL'nin değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle enflasyon yeniden hızlanacak" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, son dönemde yapılan zamlara tepki göstererek, "Artık bir çay, bir simit bile vatandaşa lüks oldu. Geçtiğimiz ay yapılan yüzde 43 dev zammın ardından çaya bu ay da yüzde 9,5'luk bir zam daha geldi. Çiğ süt fiyatlarına yüzde 35 zam geldi. Bu da önümüzdeki günlerde market raflarındaki süte, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerine zam demek. Enflasyon, son aylarda baz etkisiyle bir miktar düştü. Ama bu etki bitti. Önümüzdeki aydan itibaren TL'nin değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle enflasyon yeniden hızlanacak" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle açılan davaya ilişkin, "Bu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza daha önce yapılanlar gibi açılan bir kumpas davasıdır. O toplantının videoları var. O toplantıdaki videolara bakıldığında belediye başkanımızın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı, sözlerinde de eleştiri dışında hiçbir hakaret olmadığı açık ve net bir şekilde görülüyor" diye konuştu.