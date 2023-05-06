CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu: 'Fındığı biz satıyoruz ama kazanılan para maksimum 3 milyar dolar'

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu Türkiye'nin fındık politikasıyla ilgili, "Fındığı biz satıyoruz ama maalesef kazanılan para maksimum 3 milyar dolar. Bizden fındığı alıp işleyen çok uluslu şirketler bir takım çikolata benzeri ve şekerlemeler katarak 30-35 milyar dolar kazanabiliyorlar" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Akçakoca'da bir fındık bahçesine gitti. Burada açıklamalarda bulunan Gaytancıoğlu, "Fındık üreticisinin kırsalda yaşaması lazım, kırsalda yaşaması için asgari ne kadar geçim sağlanıyorsa onu biz gerçekleştireceğiz. Kırsaldaki politikalarımız sadece bunlar değil, insanları kırsalda tutabilmek için özellikle gençlerin ve kadınların sigorta primlerini ödeyeceğiz, köy okullarını yeniden açacağız. Fiyat düşerse biz ona göre çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

"DÜNYADAKİ FINDIK BAHÇELERİNİN YÜZDE 70'İNE SAHİBİZ"

Okan Gaytancıoğlu şunları söyledi:

"Dünyadaki fındık bahçelerinin yüzde 70'ine sahip olan bir ülkede yaşıyoruz. Ne mutlu bize diyeceğiz ama fındık üreticisi perişan, köyden kente göç etmiş, hasat zamanı geliyor, bahçelerine birazcık bakabiliyor. Şu an fındıklar olum aşamasında 3 ay sonra hasata gireceğiz, o zaman zaten Türkiye yeni bir iktidarla tanışacak ve fiyatı da şimdiden belli, 4 dolar. Fındığı Dünya'ya biz satıyoruz ama maalesef kazanabildiğimiz para maksimum 3 milyar dolar. Bizden fındığı alıp işleyen çok uluslu şirketler bir takım çikolata benzeri ve şekerlemeler katarak 30 -35 milyar dolar kazanabiliyorlar. CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın hedefi budur, katma değerli ürün üretmek ve bunu da fındık üreticisiyle paylaşmak ve fındık bahçelerini gençleştirerek, çoğaltarak planlı bir üretim sayesinde fındıktan kazanılan parayı daha da artırmaktır. Hammadde olarak satarak değil, işleyerek çikolatalı fındık yaparak, şekerleme sanayisinde kullanılarak onun da en iyi yeri Düzce merkezdir.

"FİSKOBİRLİK'İ YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ"

Yapılacak teşviklerle tarıma dayalı sanayiyi destekleyeceklerini belirten Gaytancıoğlu, "Kamunun bu konuda katkıları olacak, özellikle Fiskobirlik'i yeniden canlandıracağız, üretici kooperatifleşerek, üreterek, birleşerek hem girdileri ucuza alacak hem de yüksek fiyatlarla satarak, fındık politikasında üreticilerinde sözü olacak, Tarım Bakanlığı'nın da etkili bir çalışması olacak. Fındıkta gerçek rekolteyi hesaplayacağız ve planlı bir üretimle hem fındık üreticisinin yüzünü güldüreceğiz hem de Türkiye'nin ihracatına katkılar sağlayacağız" dedi.

"KIRSALDA YAŞAMIN SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Doların düşmesiyle fındık fiyatının düşmesi konusunda üreticinin kaygı duymaması gerektiğini belirten Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Bizde ona göre revize ederiz. Fındık üreticisinin kırsalda yaşaması lazım, kırsalda yaşaması için asgari ne kadar geçim sağlanıyorsa onu biz gerçekleştireceğiz. Kırsaldaki politikalarımız sadece bunlar değil, insanları kırsalda tutabilmek için özellikle gençlerin ve kadınların sigorta primlerini ödeyeceğiz, köy okullarını yeniden açacağız. Fiyat düşerse biz ona göre çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz çünkü biz çiftçimizin kırsalı terk etmemesini, kırsalda yaşamın devam etmesini istiyoruz. 170 lira alan bazlı ödeme var bu yıllardır 170 lira, bu süre içeresinde enflasyon içeresinde çok kayıplar oldu. Bu alan bazlı ödemeyi çok önemsiyoruz çünkü üreticinin cebine giren nakit bir para bu. Biz öncelikle alan bazlı ödemeyi 500 liraya çıkaracağız ondan sonra da her yıl revize edeceğiz."