Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, 'Biz CHP olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

CHP'den asgari ücret teklifi: "15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz CHP olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetme Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Asgari ücret konusunda bir çalışma yürüttüklerini ve bu sonuca göre asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini ifade eden Öztrak, yerel seçimler için çalışmalara başlandığını söyledi.

"15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz"

Parti olarak asgari ücret konusunda çalışmalarının sona erdiğini söyleyen Öztrak, "Biz CHP olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, bu yüksek enflasyon ortamında, emekçilerimizin gelirlerini korumak için, sendikaların, asgari ücretin her çeyrekte gözden geçirilmesi talebini de destekliyoruz. Bize göre mesele, asgari ücretin ne olduğu değil, neyi satın alabildiğidir. O yüzden de bu hayat pahalılığını bitirecek politikaların, vakit geçirilmeden açıklanıp uygulanmaya başlanması gerekir" diye konuştu.

"İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik"

Genel seçimlerde istenilen sonucun alınmadığını söyleyen Öztrak, "İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik. Son seçimde, ülkemizde 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık. Ama seçimi kazanamadık. Şimdi, bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için çok çalışma zamanı. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini, üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlarımız işini yapacak"

Yerel seçimlerin hazırlıklarının başladığını ifade eden Öztrak belediye başkanlarının da işlerinin başında olacağını söyleyerek, "Milletvekillerimiz tatil demeden sahada olacak, örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacaktır. Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla. Yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin sinesidir. Biz kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetin partisiyiz. Emperyalizme karşı dünyanın gördüğü en şanlı savaşı vermiş, mazlum milletlerin ışığı olmuş bu halkın partisiyiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun değişim konusunda "Gerekiyorsa Genel Başkan da dahil" cümlelerinin sorulması üzerine konuşan Öztrak, "Kongreler süreci hakkında bilgi verdim. Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek" ifadelerine yer verdi.