CHP Balıkesir Milletvekili Sarı: Fakirliğin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, döviz kuru ve altın fiyatlarında son günlerde yaşanan rekor düzeydeki artışa ilişkin "'Ben ekonomistim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın iflas eden ekonomi politikalarının mağduriyetini vatandaşlarımız fakirleşerek ödüyor. Fakirliğin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hükümet, ekonomi politikası ve yaklaşımlarını değiştireceğine ilişkin güvenilir bir görünüm vermiyor. Sözde değişim görüntüsü verseler bile kaybedilen itibarı eski ve başarısız isimlerle geri getirmesi öyle kolay değil. ve tabi döviz kurunu tutacak kasada döviz de kalmadı" açıklamasını yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bugün yaptığı yazılı açıklamayla, döviz kuru ve altının son zamanların rekor artışını değerlendirdi. AKP hükümetinin 2002 yılında 1 doların, 1 lira olacak diye başlattığı ekonominin çökmeye devam ettiğini belirten Sarı, "Dolar kuru 23, Euro kuru ise 25 lirayı geçti. Gram altın rekor kırmaya devam ediyor. Halkımız her geçen gün fakirleşmeye devam ediyor. 'Ben ekonomistim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın iflas eden ekonomi politikalarının mağduriyetini vatandaşlarımız fakirleşerek ödüyor. Fakirliğin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Yurttaşları daha zor günlerin beklediğini ifade eden Sarı, "Görünen o ki döviz kurların ateşi sönmüyor söndüremeyecekler de. Seçim öncesi baskıladıkları döviz kurlarını artık tutma şansları yok. Millete seçim öncesi kaşıkla dağıttıklarını kepçeyle alıyorlar. Hükümet, ekonomi politikası ve yaklaşımlarını değiştireceğine ilişkin güvenilir bir görünüm vermiyor. Sözde değişim görüntüsü verseler bile kaybedilen itibarı eski ve başarısız isimlerle geri getirmesi öyle kolay değil. ve tabi döviz kurunu tutacak kasada döviz de kalmadı" diye konuştu.