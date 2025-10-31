Haberler

Chevron ve ExxonMobil'in Karları Petrol Fiyatlarındaki Düşüşle Azaldı

Güncelleme:
ABD'li enerji şirketleri Chevron ve ExxonMobil, bu yılın üçüncü çeyreğinde petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle karlarında sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 düşüş yaşadı. Chevron'un net karı 3,5 milyar dolara, ExxonMobil'in net karı ise 7,5 milyar dolara geriledi.

ABD'li enerji devlerinden Chevron ve ExxonMobil'in karı, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 düştü.

Enerji şirketleri Chevron ve ExxonMobil, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Chevron'un net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 3,5 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 4,5 milyar dolar kar bildirmişti.

Chevron'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,48 dolar olan hisse başına net karı, bu yılın aynı döneminde 1,82 dolara indi.

Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 49,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Chevron, geçen yılın aynı döneminde 50,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

ExxonMobil'in net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 12 azalışla 7,5 milyar dolara düştü. Exxon Mobil, geçen yılın aynı döneminde 8,6 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,92 dolar olan hisse başına net karı bu yılın aynı döneminde 1,76 dolara indi.

Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 85,3 milyar dolar olarak hesaplandı. ExxonMobil, geçen yılın aynı döneminde 90 milyar dolarlık gelir bildirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
