Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde grev başladı

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde yapılması planlanan grev, şirket ile sendika temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından bugün başladı. Chevron çalışanlarını temsil eden Offshore Alliance'ın (OA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Chevron'un, anlaşmazlıkları çözmek için kendisine verilen fırsatı değerlendirmediği ve grevin bugün başladığı duyuruldu.

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde yapılması planlanan grev, şirket ile sendika temsilcileri arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından bugün başladı.

Chevron çalışanlarını temsil eden Offshore Alliance'ın (OA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Chevron'un, anlaşmazlıkları çözmek için kendisine verilen fırsatı değerlendirmediği ve grevin bugün başladığı duyuruldu.

Açıklamada, Chevron'un pazarlıklar için "özel imtiyaz" talebinde bulunduğu, ancak bunun reddedildiği belirtilerek, "Oyun başladı." ifadesi kullanıldı.

OA sendikalar birliği ikinci paylaşımında da Chevron'un pazarlıklardaki davranışını "kavgacı, uzlaşmaz ve kibirli" olarak nitelerken, "Chevron'un beceriksiz pazarlık çabaları, New York Times'ın manşetlerinde." denildi.

Paylaşımda, işçilerin grev süresinin planlanandan bir gün daha uzun süreceği kaydedildi.

Dün başlayacağı duyurulan grev, görüşmelerin devam etmesi nedeniyle bir gün ertelenmişti.

Her işçi, günlük 240 bin Avustralya doları kazandırıyor

Avustralyalı danışmanlık şirketi EnergyQuest'e göre, günde 24,5 milyon ton LNG üretme kapasitesine sahip Gorgon ve Wheatstone tesislerinde çalışan her bir işçi günde yaklaşık 240 bin Avustralya doları gelir elde edilmesini sağlıyor.

EnergyQuest, Gorgon ve Wheatstone ile Woodside şirketince işletilen "North West Shelf" ve "Pluto" tesislerinde dakikada toplamda 91 bin 800 Avustralya doları gelir elde edildiğine dikkati çekerek, 30 dakikalık iş bırakmanın dahi Chevron'u büyük zarara uğratacağını belirtti.

Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı söz konusu tesislerde üretilen LNG'nin, dünya genelinde üretilen miktarın yüzde beşini oluşturuyor.