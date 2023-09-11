Chery Group, Ağustos 2023'te 170 Binin Üzerinde Araç Satışı Gerçekleştirdi

Chery Group, Ağustos 2023'te 170 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirerek üst üste 2 ay boyunca 150 bini aşkın satış gerçekleştirme başarısına ulaştı.

lk olarak; Ağustos 2022'ye göre yüzde 20,8 artışla geçtiğimiz ağustos ayında 171 bin 262 araç satan Chery Group, iki ay üst üste 150 bin adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirerek aylık satış rekorunu kırdı.

İkinci olarak; Ocak-Ağustos 2023 döneminde kümülatif araç satışları 1 milyon 63 bin 157'yi bulan Chery Group, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstererek, geçen yıla kıyasla 1 milyon barajını iki ay öncesinde geride bıraktı. Üçüncü olarak da Chery; J.D. Power 2023'ün Çin'deki İlk Kalite Araştırması'nda ilk kez kendi markaları arasında birinci sıraya yerleşerek ürün kalitesinde önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Chery modelleri itici güç oldu

Chery Group içindeki ana marka Chery, Ağustos 2023'te, yıllık yüzde 15,5 artışla 123.610 araç satarken, ocak-ağustos döneminde yıllık yüzde 36,4 artışla 773 bin 333 araç satışına ulaşma başarısını gösterdi. Model bazında bakıldığında; TIGGO 8, TIGGO 7 ve ARRIZO 8'in satışları ağustos ayında 10 bin adetleri aşarak, sırasıyla 21 bin 369, 19 bin 116 ve 10 bin 325 adet ile Chery Group'un büyümesinin lokomotif gücü oldu.

Satış adetlerindeki yükseliş ve pek çok pazardaki segment liderlikleri, prestijli kuruluş J.D. Power tarafından yayınlanan 2023 Çin İlk Kalite Araştırması SM (IQS) sıralamasında da Chery'nin, Çin'in bağımsız markaları arasında yeni otomobillerinin kalitesinde birinci sırada yer almasını sağladı. Model düzeyinde ARRIZO 5 ve TIGGO 4, pazar segmentlerindeki kompakt sedanlar ve kompakt SUV'lar arasında, kalite açısından ilk sırada yer aldı. J.D. Power tarafından yayınlanan APEAL (Çin Otomotiv Performansı, Uygulama ve Düzen Araştırması) araştırmasında, TIGGO 7 orta boy ekonomik SUV segmentinde, TIGGO 8 ise orta boy SUV segmentinde ilk sırada yer almıştı.

Yatırımlara devam ediliyor

2023 yılı itibarıyla Chery Group Çin dışı pazarlarındaki satışlarını istikrarlı bir şekilde yeni zirvelere ulaştırmaya devam ediyor. Temmuz ayının başında Chery sırasıyla, Endonezya, Malezya ve Tayland'da fabrikalar kuracağını açıkladı. Bu üç fabrika, farklı pazar segmentlerini kapsamak üzere içten yanmalı, PHEV ve BEV tipi araç üretimlerinde kullanılacak. Chery Group, komple araçlar, CKD parçaları, motorlar, araç üretim teknolojisi ve ekipmanlarını yurt dışına ihraç eden ilk Çinli otomobil üreticisi olarak, Chery'nin ürünleri denizaşırı 80'in üzerinde ülke ve bölgede satılmakta olup, dünya genelinde 1,7 milyonun üzerinde araç ve 12 milyonun üzerinde kullanıcıya toplam ihracat gerçekleştirildi. Chery Group'un, aralarında Brezilya ve Mısır'ın da dahil olduğu 10 üretim üssü ve 6 Ar-Ge merkezi bulunuyor.