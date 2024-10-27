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Chef Seasons, SIAL Paris'ten Sürdürülebilirlik Ödülü ile Döndü

Chef Seasons, SIAL Paris'ten Sürdürülebilirlik Ödülü ile Döndü
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi Chef Seasons, SIAL Paris 2024 Gıda Fuarı'nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde ödül alarak Türk gıda ihracatçılarını gururlandırdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi, Chef Seasons, SIAL Paris'in 60. yılında herkes için daha iyi bir gelecek oluşturma misyonunu aldığı ödülle taçlandırdı, Türk gıda ihracatçılarının gururu oldu.

Gıda ve içecek sektörünün en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan SIAL Paris 2024 Gıda Fuarı'nda, yenilikçi yaklaşımı ve trendlere yön veren ürünleriyle dikkat çeken Chef Seasons, fuardan ödülle döndü.

Chef Seasons, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, sorumlu tedarik yönetimi ve gezegene olumlu katkı sağlama taahhüdü ile öne çıkarak, SIAL Paris 2024'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) girişimleri kapsamında ödüle layık görüldü.

Bu anlamlı ödülle ilgili düşüncelerini paylaşan Chef Seasons CEO'su Burak Hucuptan, şunları söyledi: "Bu prestijli ödül, sürdürülebilirlik, sorumlu tedarik ve hem insanlara hem de gezegenimize olumlu katkı sağlama taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Büyümeye devam ederken, Ar-Ge çalışmalarımızla inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve herkes için daha iyi bir gelecek oluşturma misyonumuza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu değişime inanan ve bizimle çalışan tüm ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz."

"Gurur duyduk"

Gıda sektöründe dünyanın en büyük vitrini olan SIAL Paris'e Türkiye'den 358 gıda firmasının katıldığını paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türk gıda sektörünün dünyanın gıda ambarı olma iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizdi. Öztürk, ""SIAL Paris 2024 Gıda Fuarı'nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimleri kapsamında, üyemiz Chef Seasons firmasının ülkemize böyle bir ödül kazandırmasından dolayı gurur duyduk. Bu başarılarından dolayı üye firmamız Chef Seasons'ı ve Chef Seasons CEO'su Burak Hucuptan'ı tebrik ederim. Sürdürülebilirlik alanında yapılan her türlü girişimin ve etkileşimin sonuna kadar destekçisi olacağımızı belirtirken daha iyi bir gelecek inşası için sürdürülebilir çalışmaların tüm dünya için çok önemli olduğunu vurgulamak isterim" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Paris Ege

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