CFO'ların Geleceği: Cesur Değişimler Gerçekleştirenler Öne Çıkıyor

EY'nin yaptığı bir araştırmaya göre, finans liderlerinin gelecekte başarılı olabilmeleri için cesur değişimler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Araştırma, CFO'ların CEO pozisyonuna geçiş için önemli bir basamak olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, duygusal zekanın ve insani konularda deneyimin önemi vurgulanıyor. Ancak, finans liderlerinin teknoloji ve iş modeli gibi değişimlere yeterince odaklanmadığı belirtiliyor. CFO'ların ayrıca uzun vadeli öncelikleri kısa vadeli kazanç hedefleriyle dengelemeleri gerektiği ifade ediliyor. Araştırma, finans liderlerinin geleneksel ofis davranışlarının modernizasyonu yavaşlattığını gösteriyor. Sonuç olarak, cesur değişimler gerçekleştiren CFO'ların hem bugün hem de gelecekte değer oluşturma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), finans liderlerinin görev ve sorumlulukları bakımından geçirdiği dönüşümü mercek altına alan Mali İşler Direktörü (CFO) DNA'sı raporunun 2023 yılı sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde bin CFO ve üst düzey finans yöneticisiyle gerçekleştirilen anket sonucu oluşturulan rapor, finans ekiplerinde daha cesur değişimler gerçekleştiren CFO'ların gelecekte kendilerine yer edinebileceklerini ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, birçok finans lideri CFO rolünü Üst Yöneticisi ( Ceo ) pozisyonuna giden bir basamak olarak görüyor.

Ankete katılanların yüzde 84'ü CFO rolünün oldukça zorlayıcı olduğunu kabul ederken, Ceo'luk yolunda zorluklara hazırlanmak için gereken stratejik temeli ve değerli deneyimleri edindiğini düşünüyor.

Duygusal zekanın geleceğin CFO'ları için önemi vurgulanan araştırmada, veriler, önümüzdeki 5 yıl içinde başarılı CFO'lardan beklenen en önemli beceri veya özelliğin, yüksek düzeyde gelişmiş duygusal zeka, çeşitlilik ve refah gibi insani konularda deneyim olduğunu gösteriyor.

Ankete katılan finans liderlerinin yalnızca yüzde 16'sı finans fonksiyonlarını teknoloji ve iş modeli gibi temel değişim öncelikleri açısından sınıfının en iyisi olarak görüyor.

Aynı şekilde finans liderlerinin yalnızca yüzde 14'ü fonksiyonu geleceğe yönelik dönüştürmek için cesur bütünsel değişiklikler yaptıklarını söylüyor.

Deneyimlerini paylaşan katılımcıların yarısı, uzun vadeli öncelikler olarak kabul edilen alanlarda finansmanı keserek kısa vadeli kazanç hedeflerini karşıladıklarını dile getiriyor.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim programları bu kesintilere karşı en savunmasız olanlar arasında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 37'si ESG'yi uzun vadeli bir öncelik olarak görmelerine rağmen kuruluşlarının yıllık planı içinde harcamaları azaltmayı veya duraklatmayı planlıyor.

Ankete katılanların yüzde 67'si, liderlik ekipleri içinde kısa ve uzun vadeli öncelikleri dengeleme sürecinde gerginlikler ve anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor. Kısa vadeli talepleri uzun vadeli değerle etkili bir şekilde dengelemek, finans liderleri ile yönetici ekip arasında iş birliği, yardımlaşma ve güven gerektiriyor.

Bu rolü yerine getirmek için de CFO'nun, CEO ve yönetici ekibine meydan okuyabilecek güvenilirliğe ve etkiye sahip olması gerekiyor. Ancak araştırma, finans liderlerinin fikirlerini her zaman dile getirmeye istekli olmadığını gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 72'si geleneksel ofis davranışı ve zihniyetlerinin finans fonksiyonunun modernizasyonunu yavaşlattığını düşünüyor.

CFO'lar sürdürülebilir, uzun vadeli büyümeyi desteklemek için dijitalleştirilmiş finans fonksiyonları oluşturmaya çalışırken, en önemli öncelikleri finans teknolojisini dönüştürmek ve gelişmiş veri analitiği.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Finansal Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Ozan Özarıkça, cesur değişimler gerçekleştiren CFO'ların hem bugün hem de gelecekte değer oluşturma olasılığı, değişime direnen CFO'lara kıyasla yüksek olduğunu açıkladı.

Özarıkça, şunları kaydetti:

"Cesur değişimler gerçekleştiren CFO'lar farklı öncelikleri benimsiyor ve finans dönüşümü için bir yol haritası sunuyor. Aynı zamanda finans ekiplerinin kültürünü değiştirmeye, teknoloji ve analitiği dönüştürmeye, liderlik becerilerini geliştirmeye ve yeni nesil liderleri belirlemeye daha fazla önem veriyor. İşletmenin geneline fayda sağlamak için CFO'lar bir yandan uzun vadeli değere yönelik bir strateji ortaya koyarken diğer yandan ulaşılabilir hedefler belirlemeli ve etkin performans yönetimi uygulamalı. CFO'lar stratejik görevlerini yerine getirmeye ve geleceğin CFO'larını yetiştirmeye odaklanmalıdır. Bu alanlara öncelik vererek, zorlukların üstesinden gelmek ve kurumları üzerinde anlamlı bir etki yaratmak için daha donanımlı olacaklardır."