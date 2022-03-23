Cezayirli ve Çinli Firmalar 7 Milyar Dolar Değerinde Gübre Ortak Girişimi Kurdu

CEZAYİR, 23 Mart (Xinhua) — Yapılan yeni anlaşmaya göre, Sonatrach'ın yan kuruluşu olan Cezayirli Asmidal grubu ve madencilik şirketi Manal ile Çinli şirketler Wuhuan Mühendislik ve Tian'An Kimya, Cezayir Çin Gübre Şirketi isimli bir ortak girişim başlatmak için anlaştı. Şirketin hisselerinin yüzde 56'sı Cezayir tarafına, kalan yüzde 44'ü iki Çinli firmaya ait. Bu, yıllık 5,4 milyon ton gübre üretim kapasitesi hedefiyle Cezayir'deki ilk entegre madencilik ve gübre üretim projesi olma özelliğini taşıyor.

Proje kapsamında, en doğudaki Tebessa eyaletindeki Bled El Hadba ve Djebel Onk madeninde bulunan fosfat yatağı kullanılacak, fosfat gübreye dönüştürülecek ve ihracatı kolaylaştırmak amacıyla doğudaki Annaba eyaletinin limanında tesisler kurulacak. Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 12 bin iş yaratması ve proje üretime başladığında doğrudan 6 bin, dolaylı olaraksa 24 bin iş yaratması bekleniyor.

Xinhua / Ekonomi