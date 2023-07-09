Cezayir ve TotalEnergies, 739 milyon dolarlık gaz sahaları anlaşması imzaladı

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, Fransa merkezli TotalEnergies ile ülkenin güneydoğusunda iki gaz sahasını geliştirmek için anlaşma yaptı. Anlaşmanın toplam değeri 739 milyon dolar olarak açıklandı.

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies ile ülkenin güneydoğusunda toplam değeri 739 milyon dolar olan iki gaz sahasını geliştirmek için anlaşma yaptı.

Sonatrach Genel Müdürü Tevfik Hakkar ile TotalEnergies'in Genel Müdürü Patrick Pouyanne başkent Cezayir'deki şirket merkezinde düzenlenen törende söz konusu sözleşmeyi imzaladı.

Hakkar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sözleşmenin ülkenin güneydoğusundaki Elizi (Illizi) kentindeki Tin Fouye Tabankort TFT II ve Tin Fouye Tabankort Güney doğal gaz sahalarının geliştirilmesine ilişkin olduğunu ve toplam değerinin 739 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bu sahalardan 54 milyar metreküp doğal gaz ile 13 milyon ton sıvılaştırılmış petrol gazı ve kondensatın çıkarılacağını aktaran Hakkar, "İki gaz sahası, 2026 yılına kadar 100 bin varilden fazla petrol eşdeğeri üretecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan törende ayrıca Sonatrach ile TotalEnergies arasında, yıllık 2 milyon ton olarak tahmin edilen Cezayir sıvılaştırılmış doğal gazının Fransız şirket tarafından satışına ilişkin sözleşmeyi uzatmak için anlaşma imzalandı.

Yılda yaklaşık 130 milyar metreküp doğal gaz üretilen Cezayir'de, 55 milyar metreküpten fazlası ihraç edilirken 50 milyar metreküpü de iç piyasada tüketiliyor. Cezayir, yıllık 100 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi hedefliyor.