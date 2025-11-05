Haberler

Cezayir ve Azerbaycan'dan Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Güncelleme:
Cezayir ve Azerbaycan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak ekonomi komisyonu kurulması için bir anlaşma imzaladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, komisyonun etkin çalışacağını ve yılda en az bir kez toplanarak ikili işbirliği alanlarındaki çalışmaları değerlendireceğini açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasında ortak ekonomi komisyonu kurulması için bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Komisyonun etkin çalışacağını vurgulayan Bayramov, "İki ülkeden yatırımcılar ve ilgili hükümet kurumları bu komisyona katılacak. Komisyon yılda en az bir kez toplanarak ikili işbirliği alanlarındaki çalışmaları değerlendirecek." dedi.

Bayramov, iki ülke temsilcilerinin kısa süre içinde komisyon çalışmalarına başlamak üzere görevlendirileceğini ifade etti.

Cezayir ve Azerbaycan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) üyesi olarak, dünyanın önde gelen doğal gaz üreticileri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Hassen Djebril - Ekonomi
