Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak - Haberler

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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Mısır açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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