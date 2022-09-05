Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı Ekonomi Haberleri Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 29 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 15.40'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. 2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Temizer Türkiye Cezayir Ekonomi Haberler

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