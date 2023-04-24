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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 26 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 26 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

Ekonomi Haberleri

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 26 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 26 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 26 Nisan'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi

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