Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 26 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 26 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 26 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 26 Nisan'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.
Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı?— Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi