Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek - Haberler

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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 23 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 23 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Ege Denizi'nde seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 23 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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