Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 16 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den dün ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 16 Nisan'da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: AA / Ekonomi