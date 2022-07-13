Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 15 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak - Haberler

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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 15 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 15 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 15 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 15 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 7 Temmuz'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 15 Temmuz'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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