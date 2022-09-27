Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 1 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak Ekonomi Haberleri Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Eylül'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor. Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 1 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Temizer Türkiye Cezayir Ekonomi Haberler

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