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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 1 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Ekonomi Haberleri

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 1 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Eylül'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 1 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Murat Temizer - Ekonomi

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