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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 7 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Geminin, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya yanaşması planlanıyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 7 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den 30 Aralık'ta ayrılan LNG gemisi Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 7 Ocak'ta Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Dörtyol Türkiye Cezayir Hatay Denizcilik Ulaşım Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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