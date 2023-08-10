Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda
Ekonomi Haberleri
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, yarın Türkiye'ye varması bekleniyor. Bahamalar bayraklı gemi, Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne yanaşacak.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 5 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Kıbrıs açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin yarın Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi