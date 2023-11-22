Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 27 Kasım'da Türkiye'ye varması bekleniyor. Bahamalar bayraklı ve 138 bin 89 metreküp kapasiteli olan gemi, Aliağa LNG Terminali'ne yanaşacak.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 27 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 27 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA / Ekonomi