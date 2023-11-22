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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 27 Kasım'da Türkiye'ye varması bekleniyor. Bahamalar bayraklı ve 138 bin 89 metreküp kapasiteli olan gemi, Aliağa LNG Terminali'ne yanaşacak.