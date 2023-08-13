Cezayir'deki yeni otoyol tamamlandı

Cezayir'de inşa edilen Doğu-Batı Otoyolu projesi, Çinli şirketin son bölümü teslim etmesiyle tamamlandı. Otoyol, Cezayir ve Tunus arasında seyahati kolaylaştırarak ekonomik etkileşimi teşvik edecek.

HABER: Cezayir'deki yeni otoyol, Çinli şirketin son bölümü teslim etmesiyle tamamlandı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Cezayir'in Doğu-Batı Otoyolu projesinden çeşitli görüntüler

2. Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane'nin konuşmasından çeşitli görüntüler

3. Cezayir'in Doğu-Batı Otoyolu projesinden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Cezayir'de 17 vilayeti birbirine bağlamak üzere inşa edilen otoyol, Çinli bir şirketin 84 kilometrelik son bölümü Cumartesi günü teslim etmesiyle tamamlandı.

Doğu-Batı Otoyolu projesinin son ayağı olan 84 kilometrelik yol, El Tarif eyaletinin en doğusundaki Drean'dan Tunus sınırındaki Raml Souk kasabasına kadar uzanıyor.

Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane, otoyolun Cezayir ve Tunus arasında insanların seyahatini büyük ölçüde kolaylaştırması ve ekonomik etkileşimi teşvik etmesi bakımından stratejik önemini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cezayir'den bildiriyor.

(XHTV)