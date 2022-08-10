Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, bugün Türkiye'ye ulaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, bugün Türkiye'ye ulaştı. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, bugün Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti. Ekonomi AA / Murat Temizer Türkiye Cezayir Ekonomi Haberler

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