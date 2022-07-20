Cezayir bandıralı LNG gemisi 22 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 22 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 22 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'in Skikda Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 22 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti. AA / Murat Temizer - Ekonomi Türkiye Cezayir Ekonomi Haberler

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