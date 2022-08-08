Haber : Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

 - Güncelleme:
Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'in Skikda Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 10 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Türkiye Cezayir Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title