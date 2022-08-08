Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'in Skikda Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 10 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti. Ekonomi AA / Murat Temizer Türkiye Cezayir Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Cezayir bandıralı LNG gemisi 10 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.