Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor - Haberler

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Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor

AA - Eşber Ayaydın - Ekonomi
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Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 167 biçerdöverle sürdürülen buğday hasadından 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 167 biçerdöverle sürdürülen buğday hasadından 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Alanında " Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra fiğ, arpa, buğday, mercimek, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler de yetiştiriliyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan buğday hasadı, 167 biçerdöver, 96 kamyon ve 800 işçinin katkısıyla sürüyor.

Hasadın, temmuz ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

"Bu yıl 200 bin ton mahsul beklemekteyiz"

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, AA muhabirine, fiğ, mercimek ve arpa hasadının ardından buğday hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

381 bin 700 dekarda 8 ekmeklik, 5 makarnalık buğday çeşidinin hasadının iki vardiya halinde devam ettiğini ifade eden Topçu, "Şu an buğday hasadıyla devam etmekteyiz. Bu yıl 200 bin ton mahsul beklemekteyiz. Aldığımız bu mahsuller modern teknolojik tohum hazırlama tesislerimizde elenip, ilaçlanıp paketlendikten sonra ülkemiz çiftçisine ulaştırılmaktadır. Çeşitlerimiz ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlamaktadır." dedi.

Topçu, hasatta dane kaybını en aza indirmek için gerekli tüm önlem ve tedbirlerin alındığını kaydetti.

AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

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