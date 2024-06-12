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Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde Buğday Hasadı Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde sonbahar döneminde ekimi yapılan buğdayların hasadı devam ediyor. İşletmede birçok ürün yetiştirilirken, buğday hasadının 15 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde sonbahar döneminde ekimi yapılan buğdayların hasadı sürüyor.

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük tarım çiftliği konumunda bulunan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor.

"Hububat deposu" olarak bilinen işletmede, arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

İşletmede mayıs sonunda başlayan hasat dönemi, 229 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçiyle devam ediyor.

İşletmenin 142 bin 405 dekarlık kuru ve 404 bin 329 dekarlık sulu alandaki buğday hasadı, en az tane kaybı için titiz bir şekilde sürdürülüyor. İşletmedeki buğday hasatlarının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle devam eden çalışmalarda, 7 bin 205 dekarlık alanda arpa hasadı tamamlanırken bu üründen 2 bin 800 ton rekolte elde edildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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