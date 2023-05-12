Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne ilave alan tahsis edildi

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne, Adana- İskenderun Otoyolu yanında belirtilen alan eklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne, toplam yüz ölçümü 1122 hektarlık alan ilave edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu alan, Adana-İskenderun Otoyolu yanında bulunuyor.

İlanda, bölgenin haritası da yer alıyor.