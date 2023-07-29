Ceyhan'da "Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı" yapıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ceyhan ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı" düzenlendi.

İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ceyhan Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimin öngörülebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde "Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu" oluşturulacağını belirtti.

Üretim planlamasında, sözleşmeli üretimin önemli olduğunu ifade eden Tekin, "Üreticimiz sözleşmeli üretime yönelir ve bu yaygınlaşırsa, üretim yaptıktan sonra ürününü kime satacağını bilecek. Dolayısıyla ürünün değerlendirilememesi, elde kalması gibi konular ortadan kalkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, üreticiler ile oda ve borsaların görüşlerinin Bakanlığa sunulacağını kaydetti.

Toplantıya, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk de katıldı. ???????