Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Arnavutköy'de 13 bin konutluk proje başlattıklarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Arnavutköy'de 13 bin konutluk orta gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma projesi başlattıklarını açıkladı. Ayrıca, Beykoz Belediyesi Spor Ormanı'nda gençlerle buluştu ve İstanbul'da riskli binaların bertaraf edilmesi için Yarısı Bizden kampanyasına 171 bin başvuru olduğunu duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arnavutköy'de yaklaşık 13 bin konutluk orta gelirli vatandaşlarımızın evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık. Aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler." dedi.

Kurum, Beykoz Belediyesi Spor Ormanı'nda gençlerle buluştu. Karate gösterisi yapan gençler, Bakan Kurum ile 2 kilometre yürüyüş yaptı. Bakan Kurum, yürüyüşün ardından açıklama yaparak, Arnavutköy'de 13 bin konutun inşasına başlandığını açıkladı.

"NEREDEYSE 3 MİLYON VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN BİR BAŞVURU SÖZKONUSU"

Kurum, "Burada 104 yıl önce Samsun'da başlayan Milli Mücadelemizin gençlerimiz için, yavrularımız için tüm kardeşlerimiz için Gençlik Spor bayramını tebrik ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz, gençler bizim umudumuz, herşeyimiz. Tüm mücadelemizi de gençlerimiz için yapıyoruz. Bugün de Beykoz'umuzda, Beykoz Belediyemiz ile birlikte yapmış olduğumuz bu Spor Vadisi diyeceğimiz bisiklet, yürüyüş yollarıyla buradaki dinlenme alanlarıyla birlikte yüzlerce gencimizle biraradaydık. Büyük bir coşku içerisinde gençlerimizin Gazi Mustafa Kemal'in gençlerimize armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutladık. Hepsi pırıl pırıl gençlerimiz. Birbirinden güzel gençlerimiz. Herşey onlar için. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için, inşallah onlarla birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Daha iyisini daha güzelini onlarla birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlar tabii İstanbul'da riskli binaların bertaraf edilmesi için biliyorsunuz Yarısı Bizden kampanyamızı yürütüyoruz. Maliyetinin yarısını devletimizin karşılayacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği kampanya çerçevesinde bugün itibariyle 171 bin başvuru oldu ve bu 754 bin bağımsız bölümü içeriyor. Neredeyse 3 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru sözkonusu. Bu da 3 milyon kardeşimizin hayatı değişiyor demek. Yine bugün Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul'da, Arnavutköy'de yaklaşık 13 bin konutluk orta gelirli vatandaşlarımızın evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık. Aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler.13 bin konutu sosyal donatılarıyla altyapısıyla, yeşil alanlarıyla birlikte kardeşlerimize sunuyoruz. Başvurular bugün itibariyle başladı. ve inşallah süreç içerisinde başvuruların alınmasına müteakip noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz ve vatandaşlarımıza, kardeşlerimize evi olmayan İstanbul'da ikamet eden kardeşlerimize bu imkanı sunmuş olacağız. Bu değerli bir çalışma, önemli bir çalışma hem konut kira bedellerinin aşağı çekilmesi adına hem de konut arzının artırılması adına tek projede 13 bin konutun inşası başlıyor. ve burada evi olmayan kardeşlerimizin de ev alabilme imkanına bir daha destek olmuş oluyoruz" dedi.

"13 BİN KONUTUN YÜZDE 20'Sİ, 18- 30 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİMİZ İÇİN AYRILDI"

Bakan Kurum, konuşmasında 13 bin konutun yüzde 20'sinin gençlere ayrıldığını söyledi. Kurum, "Tabii burada kontenjanlar ayırdık. Daha önce olduğu gibi yine gençlerimize buradan bir müjde vermek gerekirse eğer 13 bin konutun yüzde 20'si, 18- 30 yaş arasındaki gençlerimiz için ayrıldı. Burada evi olmayan gençlerimiz İstanbul'da ikamet eden gençlerimiz bu kontenjandan faydalanabilecekler. Aynı şekilde şehit gazi ailelerimiz için, engelli kardeşlerimiz için kontenjanlarımızı ayırdık ve inşallah İstanbul'un riskini bertaraf edecek kira fiyatlarını, konut fiyatlarını aşağı çekecek çok önemli bir hamleyi İstanbul'umuzda hayata geçiriyor oluyoruz. Ben şimdiden konutlarımızın iş yerlerimizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başvurularımız 2 Haziran'a kadar sürecek ve bugün itibariyle başladı noter huzurunda inşallah kurallarımızı çekeceğiz ve evi olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için de bu projelerimizi sayısını, miktarını daha da arttırarak devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Bakan Kurum, "Biz biliyorsunuz Yarısı Bizden kampanyasında 200 bin konutu yerinde 100 bin konutu da rezerv alanda yapıyoruz. Başvurularımızı alıyoruz. Şu an 165 bin başvuru oldu. 31 Mayıs'a kadar başvurularımız devam ediyor. Tabii 165 bin başvuru 754 bin bağımsız bölümü içeriyor. Tabii burada üçte iki çoğunluğu sağlayanlar rıza gösterenler önemli orada çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte eğer bağımsız bölüm bazında 200 bini aşarsa kura sistemiyle hak sahibi kardeşlerimizi belirleyeceğiz. Ancak burada limitleri arttırma noktasında da bir tespitlerimizi yapacağız. Yine başvuran kardeşlerimizle elele vererek inşallah binalarımızın dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023