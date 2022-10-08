Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 'Doğayı Kirleten 3 Bin 165 Tesise, 385 Milyonun Üzerinde Ceza Uygulandı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 49 bin 25 denetimde çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre, en çok çevre cezası uygulanan iller Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 49 bin 25 denetimde çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre, en çok çevre cezası uygulanan iller Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevrenin korunmasını sağlamak için ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Bu kapsamdaki çalışmalarını resmi internet sitesinden paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak için ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Teknolojik gelişmelerin bakanlığın çevre denetim altyapısına entegre edilmesi sayesinde denetimler, çok daha etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor.

2022 YILININ İLK 9 AYINDA 49 BİNİN ÜZERİNDE ÇEVRE DENETİMİ YAPILDI: Çevreyi kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmedi. 2021 yılında 57 bin 22 adet çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldı. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 49 binin üzerinde çevre denetimi gerçekleştirilirken; doğayı kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyonun üzerinde ceza uygulandı ve 285 işletme ise faaliyetten menedildi. En çok çevre cezası uygulanan illerin de sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul oldu.

EN ÇOK CEZA KESİLEN İL KONYA OLDU: 2022 yılının ilk dokuz ayında Konya' da 41 milyon 393 bin 487 lira çevre cezası uygulandı. Konya'yı 34 milyon 454 bin 134 lira ceza ile Ankara takip ederken, en çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere, 28 milyon 672 bin 658 lira, Kocaeli'nde 21 milyon 841 bin 312 lira, İstanbul'da da 19 milyon 879 bin 109 lira cezai işlem yapıldı.

İLK DOKUZ AYDA TOPLAMDA 385 MİLYON 800 BİN 737 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ: 2022 yılının ilk dokuz ayında yapılan denetimlerde, atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 672 idari yaptırımda 208 milyon 344 bin 30 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 403 idari yaptırımda 65 milyon 87 bin 266 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 367 idari yaptırımda 38 milyon 184 bin 718 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine ilişkin 348 idari yaptırımda 29 milyon 644 bin 349 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 332 idari yaptırımda 6 milyon 711 bin 415 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 51 idari yaptırımda 6 milyon 237 bin 226 lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 398 idari yaptırımda 1 milyon 444 bin 376 lira, anız yakanlara yönelik 239 idari yaptırımda 759 bin 336 lira, sıfır atık/poşet konulu 36 işlemde 290 bin 500 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 319 idari yaptırımda 29 milyon 97 bin 521 lira olmak üzere toplamda 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası kesildi."