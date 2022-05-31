Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle... - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi