Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle... - Haberler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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