Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar" - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşların açıklanan TÜFE'nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi