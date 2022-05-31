Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar.
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi