Adıyaman'dan ünlü markaların üretimini yaparak yurt dışına ihracat yapan fabrika, çatısına kurduğu güneş enerji panelleriyle kendi elektriğini üretiyor. Su tüketimini ise yağmur suyu toplama sistemiyle sağlıyor. Fabrika içerisinde spor alanları ve kütüphane de bulunuyor.

Çevre dostu fabrika kendi enerjisini üretip, yağmur suyunu kullanıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'dan ünlü markaların üretimini yaparak yurt dışına ihracat yapan fabrika kendi enerjisini üreterek, yağmur suyunu kullanıyor.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikası, çatısının üzerine kurduğu güneş enerji panelleri ile kendi elektriğini üretiyor. Üretilen enerji fabrikanın enerji giderlerini karşılıyor. Fabrika, su tüketimini ise yağmur suyu toplama sistemiyle sağlıyor. Yağmur suları çatıdan ve çevreden kanallar ile 800 tonluk depoya aktarılıyor. Burada arıtılan yağmur suyu, içme suyu dışında diğer kullanım alanlarında tüketiliyor. Hem enerji hem de su tasarrufu sağlanıyor.

Fabrika içerisinde spor alanları ve kütüphanede de bulunuyor

Etrafı ağaçlar, bitkiler ve çimlerle kaplı olan yeşil dostu fabrika, dijital teknolojiyi de en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Verimliliğe dayalı bir çalışma sisteminin yürütüldüğü tekstil fabrikasında işçiler dijital ortam üzerinden takip ediliyor. İşçiler için fabrika içerisinde spor alanları ve kütüphanede de bulunuyor.

Yurt dışına ihracat yapıyor

Depremden önce 590 olan işçi sayısı deprem sonrası 360'a düşen fabrika, yüzde 40 performans ile çalışıyor. İtalya başta olmak üzere Avrupa'daki ünlü markaların üretimini yapan fabrika, sadece yurt dışına ihracat yapıyor.

Gelişim Tekstil Genel Müdürü Ekrem Çirit, yenilenebilir enerji ve yeşil çevre konusunda tamamen duyarlılık üzerine kurulmuş bir firma olduklarını belirterek, "Üretimimiz tamamen İtalya merkezli Avrupa ülkeleri olmak üzere, ihraç üzerine çalışmaktayız. Firmamız kendi enerjisini kendisi üretmekte, çatıdan ve çevreden biriktirdiği suyu 800 tonluk bir depoda biriktirip, suyu arıtma yoluyla tekrar lavabolarda ve ağaç sulamada kullanılmaktadır. Enerji konusunda ise kendi bünyemizde GES yoluyla, kendi tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretmekteyiz. Ürettiğimiz enerji bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır" dedi.

İşçiler ise, dijital bir sistem üzerinden takip edilen verimliliğin kendileri için çok iyi olduğuna işaret etti.