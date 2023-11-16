Çevre Bakanlığı, yerel yönetimlere 464 milyar lira destek sağladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası aracılığıyla yerel yönetimlerin ihtiyaçları için 2002-2023 yılları arasında 11 bin projeyi hayata geçirerek toplamda 464 milyar lira destek sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası (İLBANK) aracılığıyla yerel yönetimlerin ihtiyaçları için 2002-2023 yılları arasında içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, şehircilikten diğer altyapıya kadar güncel değerlerle 464 milyar lira tutarında 11 bin projeyi hayata geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yerel yönetimlere verdiği destekler sürüyor. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, çevre yatırımları için yerel yönetimlere son 21 yılda 22 bin 467 proje için 41 milyar 348 milyon lira destek sağlandı. Bu yıl içinde verilen destek 1 milyar 923 milyon lira oldu. Yıl sonu hedefi ise 2 milyar lira olarak belirlendi.

Yerel yönetimlere 464 milyar lira destek

Öte yandan İller Bankası (İLBANK) aracılığıyla yerel yönetimlerin ihtiyaçları için 2002-2023 yılları arasında içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, şehircilikten diğer altyapıya kadar güncel değerlerle 464 milyar lira tutarında 11 bin proje hayata geçirildi. Yatırım bedeli 40 milyar lira olan 897 projede ise çalışmalara devam ediliyor.

Uluslararası finans kuruluşları ile iş birlikleri 180 milyar liraya ulaştı

Ayrıca 2006 yılında Dünya Bankası'ndan temin edilen finansmanla başlayan uluslararası iş birlikleri, yıl sonu itibarıyla 8 farklı uluslararası finans kuruluşuyla 180 milyar lira olan bir portföye ulaştı.

Afetten zarar gören şehir merkezlerine ise ilk etapta İLBANK aracılığı ile altyapıları hasar gören yerel yönetimlerin acil ihtiyaçları için yaklaşık 5 milyar lira hibe tahsis edildi.

Yenilikçi projelere 116 milyar lira finansman desteği

Bakanlık, Isparta ve Gaziantep Arıtma Tesisi projesi çerçevesinde yerel yönetimlere genel bütçeden 1,5 milyar lira aktardı. İklim duyarlı çevresel altyapı, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, yenilenebilir enerji gibi yenilikçi ve farklı projelere 116 milyar liranın üzerinde uluslararası finansman desteği sağlandı.

229 ağaçlandırma ve rehabilitasyon projesi ile afetlere kontrol projesi hazırlandı

Bakanlığın çalışmaları çerçevesinde bunlara ek olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve karbon emisyon salınım hedefine ulaşılması gayesiyle yaklaşık 2,7 milyon metrekare alanda yeni karbon yutak alanı oluşturuluyor. Ayrıca arazi örtüsünün yanı sıra çölleşme, erozyon ve toprak organik karbonunun belirlenmesine ve izlenmesine yönelik dinamik izleme sistemleri geliştirildi. Böylelikle Türkiye'nin çölleşmeye ve erozyona hassas alanları ortaya konularak, değişimleri takip edildi. Bu yıl dahil olmak üzere 229 adet ağaçlandırma ve rehabilitasyon projesi ile erozyon, sel, çığ ve heyelan kontrolü projesi hazırlandı. - ANKARA