Ceviz hasadı renkli görüntülere sahne oldu, 7 ton ceviz toplandı

Devrek'te bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Geleneksel Ceviz Hasat Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl ikincisi hayata geçirilen ve geleneksel hale getirilen ceviz hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Devrek'e bağlı Oğuzhan Köyü Gedikoğlu Mahallesinde gerçekleştirilen 2. Ceviz Hasat Şenliğine protokol ve vatandaşlar yakın ilgi gösterirken 9 yaşındaki toplam 450 fidanın bulunduğu bahçede davetlilere cevizin hasadı, toplanması, soyulması ve kurutulması uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca şenliklerde yöreye has cevizli kömeç, cevizli beyaz baklava ve cevizli gözleme de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Düzenlenen programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Gıdanın önemi her geçen gün artmakta. Daha önce sadece sanayi alanında gelişmeyi kalkınmanın bir ölçüsü olarak anlatılırdı. Ne kadar fabrikası var, ne kadar çalışanı var ülkelerin değeri onunla ölçülürdü. Ama gelinen çağda artık evet, fabrikalara da ihtiyacımız var hatta daha fazla ihtiyacımız var. Ama tarıma da aynı oranda ihtiyacımız var. Gelişmiş ülkelere baktığımız da bunlar aynı zamanda tarımda da geliştiklerini görüyoruz İşte bu baktığımızda Amerika sanayi alanında dünyanın en gelişmiş birisi tarım alanında da aynı şekilde Hollanda sanayi alanında dünyanın en gelişmiş birisi tarım alanında da aynı şekilde onun için bizde ülkemiz olarak hem sanayimizi geliştirmek, hem de tarımı geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Son dönemlerde yapılan projelerle Devrek'in köylerinde kapama ceviz bahçe alanı 2 bin 750 dönümden 4 bin dönüme çıkarken diğer taraftan da fidan desteği ile kapama bahçe kurulumları devam ediyor. Programın ardından Vali Tutulmaz ve diğer protokol üyeleri ceviz ile uğraşan kadınlarla sohbet etti ve ardından da ceviz bahçesini gezerek ilgililerden konu ile bilgiler aldı. - ZONGULDAK